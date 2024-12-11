Один невинный жест выдал ложь Зеленского. Следите за правой рукой

Зеленский рассказывал журналистам о том, что очередной транш в 30 млрд долларов, чтобы закупить 10-12 батарей ЗРК Patriot, якобы поможет не только вернуть спокойную жизнь на Украине, но обеспечит экономическую стабильность в стране, сделая невозможным ведение боевых действия для России.