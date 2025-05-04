Политнавигатор Для обвинения России в любых преступлениях, например, в подрыве газопроводов «Северные потоки», Западу не нужны такие доказательства, которые ему потребовались при обращении в суд.
Американский дипломат: Не нужно искать доказательств, чтобы обвинить Россию
Комментарии
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Eduard
А они и не ищут,просто обвиня.т и дают срок! Типичное "Линчеванье"
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22 час.
Валерий Каулин
Зато наши так вытанцовывают, что иногда неловко становится! А нам всё про международное право, которое никто, кроме России, уже давно не соблюдает! Какой-то шут гороховый, наркуша полоумная, грозит нападением на Парад Победы! А мы всё братьев там ищем! У нас и в собственной стране давно уже братьев нет! Абрамович, что ли, нам брат? Или остальные, разбогатевшие на грабеже Родины? Или думские клоуны?
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22 час.
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