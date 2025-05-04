Американский дипломат: Не нужно искать доказательств, чтобы обвинить Россию

Валерий Каулин

Зато наши так вытанцовывают, что иногда неловко становится! А нам всё про международное право, которое никто, кроме России, уже давно не соблюдает! Какой-то шут гороховый, наркуша полоумная, грозит нападением на Парад Победы! А мы всё братьев там ищем! У нас и в собственной стране давно уже братьев нет! Абрамович, что ли, нам брат? Или остальные, разбогатевшие на грабеже Родины? Или думские клоуны?