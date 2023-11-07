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Экс-глава ФАС Артемьев возглавил Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Последние три года он был помощником председателя правительства РФ. Бывший глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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