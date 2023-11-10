Туркменистан будет экспортировать природный газ в Ирак

Астана, 9 ноября /Синьхуа/ -- По сообщениям из Ашхабада, в столице Туркменистана в среду состоялась встреча представителей государственного концерна "Туркменгаз" с делегацией Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиадом Али Фаделем.