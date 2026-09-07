Мужчина задушил и расчленил подругу в Биробиджане

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Житель Биробиджана в ходе конфликта задушил и расчленил свою знакомую, после чего попытался спрятать части ее тела.
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