© РИА Новости Москва7 сенВести. Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сообщили властям Франции, что Россия готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму.
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У "челночников" одна задача-склонить профессионального политика, НАСТОЯЩЕГО президента Владимира Владимировича Путина сесть за стол переговоров с просроченным зелёным пианистом-наркетом, ОФИГЕТЬ!((👎😡