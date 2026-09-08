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Уиткофф призвал Францию готовиться к переговорам по Украине

Уиткофф призвал Францию готовиться к переговорам по Украине

© РИА Новости Москва7 сенВести. Спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер сообщили властям Франции, что Россия готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму.

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Надежда

У "челночников" одна задача-склонить профессионального политика, НАСТОЯЩЕГО президента Владимира Владимировича Путина сесть за стол переговоров с просроченным зелёным пианистом-наркетом, ОФИГЕТЬ!((👎😡