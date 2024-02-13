Какие пикапы меньше теряют в цене

Определены пикапы, которые меньше теряют в цене после 5 и 10 лет эксплуатации. Маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации) обновило отчет «Остаточная стоимость LCV» по итогам 4 квартала 2023 года.