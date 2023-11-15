Теннисист Джокович заявил, что Синнер провел фантастический матч против него

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, с чем связано его поражение от представителя Италии Янника Синнера во втором круге группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и поздравил соперника с победой.
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