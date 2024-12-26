Двигатели ОДК обеспечили запуск ракеты-носителя со спутником «Ресурс-П»

Фото: Роскосмос Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.
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