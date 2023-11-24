Nvidia откладывает выпуск нового ИИ-чипа, ориентированного на Китай

Компания Nvidia сообщила клиентам в Китае о том, что откладывает запуск нового ИИ-чипа, разработанного в соответствии с экспортными правилами США, до первого квартала 2024 года, пишет Reuters со ссылкой на информацию осведомленных источников.
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