Московский метрополитен подготовился к жаркому сезону

В Московском метрополитене начинается подготовка к отопительному сезону. Кондиционеры переведены на летний режим работы, а в вестибюлях убрано более 6000 дополнительных дверей, которые защищали станции от холода.
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