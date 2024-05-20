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Московский метрополитен подготовился к жаркому сезону

Московский метрополитен подготовился к жаркому сезону

В Московском метрополитене начинается подготовка к отопительному сезону. Кондиционеры переведены на летний режим работы, а в вестибюлях убрано более 6000 дополнительных дверей, которые защищали станции от холода.

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