Полный гид по модным шубам: виды, модели, фасоны и 20+ фото

Каждая женщина мечтает иметь в своем гардеробе хотя бы одну шубу. Если раньше позволить себе роскошную верхнюю одежду могли далеко не все дамы, то сегодня, благодаря искусственному меху, шубы стали доступны всем модницам без исключения.