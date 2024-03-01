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Красотка

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Полный гид по модным шубам: виды, модели, фасоны и 20+ фото

Каждая женщина мечтает иметь в своем гардеробе хотя бы одну шубу. Если раньше позволить себе роскошную верхнюю одежду могли далеко не все дамы, то сегодня, благодаря искусственному меху, шубы стали доступны всем модницам без исключения.

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