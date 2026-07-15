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Аргументы и Факты

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Диетологи назвали восемь недорогих продуктов для похудения

Диетологи назвали восемь недорогих продуктов для похудения

Здоровое питание не обязательно требует больших расходов. Специалисты Academy of Nutrition and Dietetics назвали доступные продукты, которые могут помочь в снижении веса благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и других полезных веществ.

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