Диетологи назвали восемь недорогих продуктов для похудения

Здоровое питание не обязательно требует больших расходов. Специалисты Academy of Nutrition and Dietetics назвали доступные продукты, которые могут помочь в снижении веса благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и других полезных веществ.
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