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Царьград

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Зеленский устроил цирк, а Медведев разоблачил клоуна

Зеленский устроил цирк, а Медведев разоблачил клоуна

Зачем понадобилась инсценировка звонка от Макрона?Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал цирком то, как Владимир Зеленский в ходе брифинга попросил якобы звонившего ему президента Франции Эммануэля Макрона подождать.

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