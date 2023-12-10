Вышел геймплей нового хоррора на выживание с горячей главной героиней в сти...

Вышел геймплей нового хоррора на выживание с горячей главной героиней в стиле Resident Evil и Silent HillНезависимая студия Crimson Sequence опубликовала новый трейлер хоррора на выживание Despair: Blood Curse, который вдохновлен сериями Resident Evil и Silent Hill.
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