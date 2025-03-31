Сальмонеллез в Иркутской области: семь зарегистрированных случаев

За три месяца в Иркутской области зафиксировано семь случаев сальмонеллеза. Информация об этом передана в ветеринарную службу региона и хозяйствующим субъектам для принятия мер по предотвращению распространения инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии