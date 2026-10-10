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Рязанские новости

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В Рязани 29 нарушителей оштрафовали за земляные работы без разрешения

В Рязани 29 нарушителей оштрафовали за земляные работы без разрешения

Нарушители проводили земляные работы без разрешения, штрафы составили 507 тысяч рублей. Для граждан штраф — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.

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