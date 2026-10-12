Представитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американским СМИ потребовалось время, чтобы начать говорить о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году.
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