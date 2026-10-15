Ровно 90 лет назад, осенью 1936 года, своего поста лишился нарком внутренних дел Советского Союза Генрих Ягода.
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