Алсу выложила фото из студии и озадачила фанатов

Певица Алсу предпочитает не давать комментарии относительно своего развода с мужем Яном Абрамовым. Однако в последние несколько месяцев ходят слухи, что в их семье что-то не так, и певица устала от измен своего супруга, возможно, даже ушла от него.
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