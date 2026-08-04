‼️49 россиян, в том числе четверо детей, погибли за неделю в результате ударов ВСУ. Об этом сообщили в МИД РФ.
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‼️49 россиян, в том числе четверо детей, погибли за неделю в результате ударов ВСУ. Об этом сообщили в МИД РФ.
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