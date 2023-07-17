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На Крымском мосту рухнул пролет, движение по мосту остановлено, Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

На Крымском мосту рухнул пролет, движение по мосту остановлено, Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

На пролетах Крымского моста повредилось дорожное полотно, сообщил Минтранс России в Telegram-канале.   ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОЧНИКЕ    .

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