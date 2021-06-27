Замглавы Росгвардии рассмешил Совфед из-за реакции на Матвиенко

Курьезный случай произошел на заседании Совета Федерации, который насмешил присутствующих. В какой-то момент заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев из-за невнимательности не смог ответить на вопрос главы верхней палаты Валентины Матвиенко.
Курьезный случай произошел на заседании Совета Федерации, который насмешил присутствующих. В какой-то момент заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев из-за невнимательности не смог ответить на вопрос главы верхней палаты Валентины Матвиенко.
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