30 ракет за 20 минут: Киев в огне после мощного удара баллистикой

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по объектам противника в Киеве. Как сообщают украинские мониторинговые ресурсы, всего за 20 минут по украинской столице было выпущено около 30 ракет, ни одна из которых не была сбита.
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