Экс-советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что если на Украине сместят главу киевского режима Владимира Зеленского и его «шпану», у страны появится шанс на мирное разрешение конфликта с Российской Федерацией.
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