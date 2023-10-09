В Новосибирске сеть АЗС из-за дефицита топлива ограничила продажу бензина АИ-95

В Новосибирской области сеть АЗС «Прайм» ограничила розничную продажу бензина марки АИ-95.Ограничение на продажу автомобильного топлива в Новосибирске введены в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов.
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