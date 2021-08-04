В Госдуме попросили армянского борца уточнить слова о России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о словах армянского борца Артура Алексаняна, которые он произнес после проигрыша россиянину Мусе Евлоеву в финальной схватке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.