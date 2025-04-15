Штрафы за энергетики: новые правила для торговых точек в Подмосковье

Теперь за продажу энергетиков в неположенных местах предусмотрены штрафы — от 5 до 150 тысяч рублей.В Подмосковье вступили в силу новые правила, ограничивающие продажу энергетических напитков у объектов культурно-спортивной инфраструктуры.