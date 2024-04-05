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Молдавский и ещё три российских тяжеловеса победили на турнире PFL 1

Молдавский и ещё три российских тяжеловеса победили на турнире PFL 1

Валентин Молдавский одержал досрочную победу в первом бою сезона в лиге PFL. В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио (штат Техас, США) прошел турнир по смешанным единоборствам PFL 1.

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