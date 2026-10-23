© easyg.guy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Певица Рита Дакота в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о том, что ее бывший муж Влад Соколовский не выполняет финансовые обязательства перед их общим ребенком.