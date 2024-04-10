Какие 5 самых главных ошибок россияне совершают в Великий пост

Самые распространенные ошибки: 1. Поститься, даже если пост противопоказан по состоянию здоровья. Поститься не должны люди, страдающие любыми острыми заболеваниями, дети, пожилые люди, беременные и кормящие грудью женщины, люди, занятые тяжелым физическим трудом или находящиеся в пути, попавшие в экстремальные условия и т.