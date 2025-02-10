Европа передумала насчёт "хороших русских"

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Европейцев в принципе можно понять: они пыжились/тужились столько лет давя на Россию и так, и эдак и всё вроде... как плохо сработало( сработало, но не так как им хотелось )- вот они и осерчали, но вот только на всех подряд русских и "хороших" тоже ( ну, это те что на запад подались).