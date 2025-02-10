Русофобия на марше: в официальной Праге, извернувшись ужом, подписали новый закон, который делает практически невозможным получение гражданства Чехии для проживающих в стране выходцев именно из России.
Европа передумала насчёт "хороших русских"
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... не делай добро, не получишь зло!!! Неблагодарные твари- прага то стоит.
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18 час.
Александр Денисов
Видимо автора с чешским гражданством прокатили... обидка...
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Европейцев в принципе можно понять: они пыжились/тужились столько лет давя на Россию и так, и эдак и всё вроде... как плохо сработало( сработало, но не так как им хотелось )- вот они и осерчали, но вот только на всех подряд русских и "хороших" тоже ( ну, это те что на запад подались).
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10 час.
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