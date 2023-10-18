Вся истинная сущность человека зачастую проявляется в критические моменты. Свидетельством этому являются недавние события в Израиле, которые наглядно демонстрирует, как некоторые люди, обладающие двойным гражданством, ведут себя в таких непростых ситуациях.
Мы требуем срочной эвакуации из Израиля в Россию
Комментарии
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vladimir vedenkin
Всех этих шустрых сим на три веселых буквы, на СВО деньги намного нужнее...
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6 час.
TA
Tchernichova Aneta
хотеть не вредно!!!!!! продолжайте хотеть!!!!! может получиться дегенераты!!!!!!!
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2 час.
Игорь Костоглод
И ведь что интересно-всю эту плесень будут спасать...
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31 мин.
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