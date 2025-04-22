Тимур Богуславский: В гонке абсолютно всё пошло не так

Сергей СаврасовРоссийский гонщик Тимур Богуславский, который в 2025 году выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды The Bend Team WRT на BMW M4 GT3 Evo под номером №31, прокомментировал выступление в марафоне «6 часов Имолы», в котором экипаж стал 12-м в зачёте LMGT3.