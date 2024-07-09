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Закон и Порядок

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Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать

Пишут киевляне, очень любопытно, советую прочитать

Все рехнулись и обсуждают какого сорта ракета, упавшая на территорию больницы Охматдет, о которой еще вчера никто из вас не знал.

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