В Хабаровском крае сотрудники депо угнали локомотив, чтобы красть топливо

Работники депо поселка Высокогорный Ванинского района Хабаровского края угнали локомотив. Обвинительное заключение по уголовному делу против двух фигурантов утверждено первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора.
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