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  • Евгений Антонов
    А что, предателей, собравшихся на олимпиаду нельзя призвать в армию, на СВО? Пускай там доказывают свое превосходство...Дважды Олимпийски...
  • Наталья
    Что дума, что плющенко!! Один дебил ненасытный до денег, другие.... ну... тоже... не очень...Дважды Олимпийски...

В Хабаровском крае сотрудники депо угнали локомотив, чтобы красть топливо

В Хабаровском крае сотрудники депо угнали локомотив, чтобы красть топливо

Работники депо поселка Высокогорный Ванинского района Хабаровского края угнали локомотив. Обвинительное заключение по уголовному делу против двух фигурантов утверждено первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора.

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