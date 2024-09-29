Пресс-секретарь Зеленского: россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

Если украинским войскам разрешат наносить удары дальнобойным оружием по РФ, то россияне об этом узнают первыми, заявил в беседе с "РБК Украина" пресс-секретарь офиса украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
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