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Царьград

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Гитлер бы заплакал: Посол Киргизии в Германии пошутил и обратился к истории киргизов

Гитлер бы заплакал: Посол Киргизии в Германии пошутил и обратился к истории киргизов

Дипломат рассказал о происхождении своего народа и напомнил о недавнем расширении границ республики.Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев опубликовал в соцсетях пост, который вызвал широкий резонанс.

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