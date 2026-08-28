Гитлер бы заплакал: Посол Киргизии в Германии пошутил и обратился к истории киргизов

Дипломат рассказал о происхождении своего народа и напомнил о недавнем расширении границ республики.Посол Киргизии в Германии Омурбек Текебаев опубликовал в соцсетях пост, который вызвал широкий резонанс.
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