Пропавшего в Кузбассе две недели назад пенсионера нашли мертвым

О прекращении поисков сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 74-летнего пенсионера из Ленинска-Кузнецкого, который пропал две недели назад.