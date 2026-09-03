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Мировое обозрение

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«О, этот жалкий народ, он плохо кончит». России предлагают сохранить и даже присвоить Институт Гете

«О, этот жалкий народ, он плохо кончит». России предлагают сохранить и даже присвоить Институт Гете

Москва официально анонсировала зеркальный ответ на демарш Берлина: все три филиала Института Гете в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске — будут закрыты.

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