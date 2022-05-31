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Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию - СМИ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости/Прайм. Созданный французским модельером Симоном Жакмю бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок продукции в Россию, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании.

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