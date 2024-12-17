"Последние годы я жила в аду": Седокова – о смерти Тиммы

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова заявила, что последние годы "жила в аду". Об этом она заявила на своей странице в Instagram* после сообщений о смерти своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии