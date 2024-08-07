Меньше Европы и больше Великой Отечественной войны. Российские студенты будут изучать историю по новому учебнику

При Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации экспертный совет утвердил новый учебник по истории для студентов неисторических направлений, он будет доступен в электронных библиотечных системах вузов с сентября 2024 года, сообщил председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.