В Германии ужесточат наказание за нападения на железнодорожников

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг объявила о планах ужесточить наказание за нападения на железнодорожников, полицейских, пожарных, спасателей, судебных приставов и медиков.
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