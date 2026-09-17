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Вгудок

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В Германии ужесточат наказание за нападения на железнодорожников

В Германии ужесточат наказание за нападения на железнодорожников

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг объявила о планах ужесточить наказание за нападения на железнодорожников, полицейских, пожарных, спасателей, судебных приставов и медиков.

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