Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Новый закон позволяет Вашингтону вводить 100-процентые тарифы на импорт из тех стран, что покупают российские нефть и газ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентин Щербаков
Валентин Щербаков

Такое ощущение, что террорист, убийца, лжец и подлец пиндосранец ТРАМП загипнотизировал наше руководство своей двуличностью и наглостью и позволяет себе так свободно манипулировать с ВВП и другими официальными лицами. Давно надо прекратить якшаться с этим долбдятлом и прекратить всякую торговлю, особенно энергоносителями... А если они так усиленно предлагают себя такими хитровыделанными миротвоцами, то пусть перестанут поставлять вооружения бандеровцам и полностью снимут с нашей страны все санкции...

Профиль пользователя Мария
Марияизменено

Спасибо за то, что ввели санкции по запрету покупать наш газ. Может, он, наконец, пойдёт на внутренний рынок. Сколько можно самый дешёвый вид топлива  шуровать за кордон???? Топим углём и дровами, сколько можно? Наши Тэс работают на угле. Отопление на угле очень дорогое! Если бы наши электростанции работали на газе - отопление бы было дешевле в 4 раза!!! Позор какой-то. Свою страну надо газифицировать!

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Всё переносить на Трампа не имеет смысла! Реально две трети истеблишмента  хотели этих санкций!  так что подписал это всё про историю того,- что  Америка наш враг и по другому не будет!

Профиль пользователя Ольга Каширина
Ольга Каширина

Нельзя  садиться  играть в карты с полуголодным людоедом, который  съел только первое.  Потом он  опять  захочет жрать и потребует и второе , и десерт.  Лучше всего   не  вести  с  ним никаких игрищ.