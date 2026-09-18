Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Новый закон позволяет Вашингтону вводить 100-процентые тарифы на импорт из тех стран, что покупают российские нефть и газ.
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Не перестаешь удивляться шутовскому поведению и безумным выходкам этого Шалтай-Болтая!...
Это такими методами Трамп проводит политику государства США. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ТРАМП ВЕЛ СВОЙ БИЗНЕС?!!! Беспредельщик же...
Такое ощущение, что террорист, убийца, лжец и подлец пиндосранец ТРАМП загипнотизировал наше руководство своей двуличностью и наглостью и позволяет себе так свободно манипулировать с ВВП и другими официальными лицами. Давно надо прекратить якшаться с этим долбдятлом и прекратить всякую торговлю, особенно энергоносителями... А если они так усиленно предлагают себя такими хитровыделанными миротвоцами, то пусть перестанут поставлять вооружения бандеровцам и полностью снимут с нашей страны все санкции...
А Россия введет санкции в размере 200% против тех, кто будет иметь дела с США...
Спасибо за то, что ввели санкции по запрету покупать наш газ. Может, он, наконец, пойдёт на внутренний рынок. Сколько можно самый дешёвый вид топлива шуровать за кордон???? Топим углём и дровами, сколько можно? Наши Тэс работают на угле. Отопление на угле очень дорогое! Если бы наши электростанции работали на газе - отопление бы было дешевле в 4 раза!!! Позор какой-то. Свою страну надо газифицировать!
Всё переносить на Трампа не имеет смысла! Реально две трети истеблишмента хотели этих санкций! так что подписал это всё про историю того,- что Америка наш враг и по другому не будет!
Двуликий Янус. А что еще можно от него ожадать?
Вот уж во истину - коту делать нечего так он .....лижет . Да пусть тешится от безделья , овощ .
Нельзя садиться играть в карты с полуголодным людоедом, который съел только первое. Потом он опять захочет жрать и потребует и второе , и десерт. Лучше всего не вести с ним никаких игрищ.