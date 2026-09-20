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Царьград

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Женская сборная Армении разгромила Перу на Олимпиаде в Самарканде

Женская сборная Армении разгромила Перу на Олимпиаде в Самарканде

В пятом туре 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей в Самарканде, женская команда Армении взяла верх над соперницами из Перу.

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