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Царьград

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Матвиенко в Баку: укрепление торговых связей между Россией и Азербайджаном

Матвиенко в Баку: укрепление торговых связей между Россией и Азербайджаном

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку расширение торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а также текущую международную ситуацию.

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