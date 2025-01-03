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Иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят вступать в брак в России

Иностранцам из реестра контролируемых лиц запретят вступать в брак в России

Сотрудники органов записи актов гражданского состояния в России смогут отказать в регистрации брака с иностранным гражданином или лицом без гражданства, если он будет включён в список контролируемых лиц, который начнёт вести МВД России с 5 февраля 2025 года, пишет РИА Новости.

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