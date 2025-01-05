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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко может вернуться в КХЛ, СКА – вероятный вариант («Матч ТВ»)

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, приближенный к ситуации. 28‑летний Кузьменко в этом сезоне набрал 10 (1+9) очков в 30 матчах при показателе полезности «-6».

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