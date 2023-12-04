В Крыму полностью восстановлена работа котельных, энергосети и водоснабжение

В настоящее время на полуострове в полном объёме восстановлено электроснабжение. Также в республике нет отключённых котельных, а водоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщил в своём Telegram- канале министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.
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